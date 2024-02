« Winesticker », une étiquette pour dévoiler les secrets des bouteilles

Le « Winesticker » partage les informations dans la langue du consommateur. Il est également synonyme d’authenticité grâce à une clé numérique aléatoire et unique sur chaque bouteille.





Un outil aussi dédié aux producteurs

Les étiquettes à puce de Connect41 ont pour objectif d’informer aussi bien le consommateur que le producteur. « On permet au producteur d’être en contrôle des informations et de continuer à créer l’image de marque qu’il veut véhiculer », détaille Gwenaël Hannema. Connect41 collecte les informations liées à l’utilisation du « Winesticker », les trie et les transmet au producteur afin de lui permettre d’affiner sa distribution et son marketing.