« 40 ans / 40 voix » avec Léonie Adrover

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, l’invitée était Léonie Adrover, qui a démarré sa vie radiophonique sous le nom de Léonie Béguelin. Présente dans les locaux de RFJ depuis 2005, elle est actuellement la formatrice des journalistes des radios de l’Arc jurassien. Elle-même formée à RFJ, Léonie a présenté La Matinale durant deux saisons avec Cédric Adrover, devenu son mari. Ensemble, ils ont pris part à l’aventure de la création de la radio GRRIF dès 2012 avant que Léonie ne réintègre la rédaction de RFJ il y a quelques années. « Cela prend du temps pour être à l’aise, a expliqué Léonie Adrover. Et ça prend toute une carrière pour se corriger, s’améliorer. Je pense qu’on n’a jamais fini de progresser dans ce métier. »

Outre la possibilité de faire son stage de journaliste en suivant les cours au Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM) à Lausanne ou travailler en parallèle au master réalisable à l’université de Neuchâtel, RFJ propose des formations internes avec Léonie Adrover, mais aussi des personnalités externes telles que des rédacteurs en chef de France Info ou France Inter ou des journalistes de la RTS. La Chaux-de-Fonnière Francine del Coso est l’une d’elle. Fraichement retraitée, elle est venue partager son savoir durant de nombreuses années à RFJ et l’a raconté. A écouter ci-dessous. /clo