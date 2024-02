Record de nuitées touristiques dans le Jura

Un nouveau record a été atteint pour le tourisme jurassien. 388'323 nuitées ont été enregistrées dans le canton en 2023, soit une augmentation de 13,6% par rapport à l’année précédente, annonce ce jeudi Jura Tourisme dans un communiqué. Ce résultat s’explique par les évènements qui ont jalonné le calendrier durant l’année. « Les championnats du monde de hockey à Porrentruy en avril et la rencontre mondiale des amis de la 2CV en juillet ont généré de très nombreux séjours » explique l’organisation. Les secteurs de l’hôtellerie, des hébergements collectifs et du camping ont tous connu une évolution, à l’inverse cependant des appartements de vacances et des chambres d’hôtes. « Ce secteur est actuellement en phase de rééquilibrage », précise Jura Tourisme.

Des tendances 2024 prises dans les vents contraires

Pour l’année à venir, Jura Tourisme ne parie pas sur une nouvelle explosion. « L’année 2024 ne pourra pas tabler sur les grands évènements de 2023 » annonce d’emblée l’organisation. Une baisse des nuitées au niveau national est attendue, et les vacances de Pâques se placent tôt dans le calendrier. Le franc fort jouera également un rôle dans le choix de la destination des Suisses. Jura Tourisme ambitionne cependant la candidature de St-Ursanne au titre de « Best Tourism Village » ou encore l’ouverture d’hébergements insolites. /comm-edr