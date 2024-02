Sorti(e) de boîte : Stitch

Des animaux et des hommes

Concrètement, lorsqu’on amène un t-shirt à broder chez Stitch, que se passe-t-il ? « Tout d’abord vous choisissez votre logo, la taille et l’emplacement, ensuite on digitalise le logo, c’est-à-dire qu’on reproduit chaque forme à laquelle on donne des directions de points et ensuite on met le t-shirt dans la machine et on le brode », détaille Noam Kahne. Quant au choix du logo, tout ou presque est réalisable. « On a une personne qui nous a déjà commandé des t-shirts avec des positions du Kamasutra, mais la plupart des gens nous demandent le plus souvent de reproduire leurs animaux de compagnie… On a déjà fait des chats, des chiens, des chevaux, des oiseaux mais on peut aussi travailler avec des photos de couples ou de groupes d’amis », précise encore le co-fondateur de l’atelier. D’ailleurs, de chat, il en est aussi question en ce qui concerne le nom de l’entreprise puisque la légende raconte qu’il a été inspiré par le chat du couple. « Notre chat s’appelle Stitch, comme dans le film d’animation Lilo et Stitch et un soir, alors que nous cherchions un nom pour notre entreprise, le chat est passé devant nous et on s’est dit qu’on pourrait appeler notre atelier comme notre chat… En plus Stitch en anglais ça veut aussi dire Point de couture, donc on s’est dit que c’était l‘occasion de faire d’une pierre deux coups », raconte Laeticia Schnegg en rigolant.