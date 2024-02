Un budget déficitaire et des investissements à prioriser à Haute-Sorne

L’heure est à la priorisation des projets à Haute-Sorne. Le Conseil communal a présenté jeudi le budget 2024. Il table sur un déficit de 1,8 million de francs au compte général. L’an dernier, l’excédent de charges atteignait 1,4 million. L’exécutif se montre, malgré tout, confiant. Sur ces dix dernières années, les comptes se sont presque toujours soldés sur un bénéfice. Deux nouvelles entreprises vont, par ailleurs, s’implanter ces prochaines années à Glovelier, amenant d’importantes rentrées fiscales.





Des investissements en recul

Avec la nouvelle législature, le Conseil communal a toutefois tenu à revoir sa politique d’investissements, ce qui explique le retard dans la présentation du budget. « On a changé le paradigme et défini un programme de législature avec des axes de développement au niveau de la commune (développement économique, maîtrise des finances, jeunesse et cohésion sociale, gestion des ressources et du patrimoine). L’idée est d’optimiser les investissements par thèmes », explique le maire, Eric Dobler. Un consensus a été discuté entre les dicastères et l’exécutif a finalement arrêté un montant de 2,6 millions de francs pour les investissements, soit un recul d’environ 1,1 million par rapport aux années précédentes. Parmi les grands projets figurent la deuxième étape de la réfection de la rue des Écoles à Glovelier ou encore l’aménagement des écopoints.