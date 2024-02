Un festival dédié à la musique celtique à Delémont

La Halle des expositions de Delémont va virer au vert le temps d’une soirée pour un revira de la St-Patrick. La nouvelle association Réservoir Music Festival va y organiser la 1re édition du Paddy’s Fest le samedi 23 mars. Elle en a présenté les contours jeudi. L’objectif est d’apporter la culture rock-celtic dans le Jura le temps d’une soirée. L’idée a germé dans la tête de Ben Bost, grand fan de musique irish, qui a formé un comité pour monter ce festival en moins de 6 mois. « On voulait trouver une identité différente de ce qu’on connait déjà et il n’y a pas de festival ou d’événement en relation avec ce style-là dans la région en période de St-Patrick. C’est de la musique où on peut danser, chanter et on ressent à travers la plupart des chansons la bonne humeur, la fraternité et la convivialité », explique Maryline Quiquerez, l’une des cinq membres du comité d’organisation.

Avec trois concerts live, la programmation se concentre sur le mouvement rock celtique et veut « mettre en lumière les performances de talentueux groupes nationaux offrant ainsi une expérience musicale irlandaise diversifiée et enrichissante », selon les organisateurs. Le public verra notamment se produire les Castagniers qui sont spécialisés dans le folk irlandais, le groupe de rock celtique des Stout, ou encore Kenny’s Swiss Side qui propose des reprises des meilleurs groupes celtiques. Un intermède du groupement jurassien de cornemuses Pipes and Drums accompagnera ces artistes helvétiques.