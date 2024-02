Un film pour préserver la mémoire de la création du canton du Jura

Un départ modeste

Jacques Daucourt a réalisé plusieurs films dans sa carrière de « réalisateur amateur » pour reprendre sa propre formule. Passionné de cinéma depuis l’adolescence, le co-réalisateur a été membre du Caméra Club Jura pendant près de 35 ans et même président de cette association de 2017 à 2021. Le projet de long-métrage, présenté ce jeudi à Porrentruy, est d’abord parti d’un service rendu à un brocanteur. « J’ai été contacté par Didier Oeuvray qui a découvert des films super 8 chez un habitant de Boncourt. Il m’a demandé de les scanner. Dans ce lot de films, il y avait deux films tournés le 23 juin 1974 (…) et l’enterrement de Maurice Wicht. (…) je me suis dit on va faire un petit documentaire d’une dizaine de minutes. Et ce documentaire s’est transformé ». C’est en échangeant avec Patrick Buchwalder que le projet a pris plus d’ampleur.