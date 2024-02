Un projet ambitieux pour les Matériaux Sabag

Un nouveau centre logistique va sortir de terre sur le site des Matériaux Sabag à Delémont. C’est ce qu’annonce jeudi l’entreprise spécialisée dans la production et le commerce de matériaux destinés à la construction et à la rénovation après la parution du projet dans le Journal officiel. Le bâtiment de 230 m de long pour 94 m de large et d’une hauteur totale de 19 m sera érigé à La Ballastière. Les travaux devraient commencer d’ici la fin du printemps et s’étaler sur deux ans.

Ce nouveau centre logistique regroupera l’ensemble des activités de stockage et de dépôt sous un même toit. Il se situera dans la partie ouest du site de La Ballastière, face au centre d'expositions. Selon le communiqué, cette consolidation permettra une meilleure lisibilité entre les activités industrielles et commerciales de l'entreprise, et doit aussi renforcer l’efficacité opérationnelle. La halle de stockage sera le cœur névralgique de cet ouvrage. Il sera complété par une extension administrative et par un magasin de fournitures et outillages, alors qu'un garage pour la flotte de camions sera aménagé au rez-inférieur. Une cinquantaine d’employés, déjà présents dans la société, rejoindront ce nouveau centre logistique, dont les processus de stockage seront digitalisés.

Le directeur des Matériaux Sabag Guillaume Jecker nous a confié qu’il s’agissait de l’investissement le plus important de l’entreprise bientôt centenaire, sans articuler de chiffres précis. /comm-emu