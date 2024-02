« 40 ans / 40 voix » avec Christophe Cerf

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi, l’invité était Christophe Cerf, journaliste sportif depuis plus de 30 ans dont une décennie à RFJ (1992-2002). D’abord pigiste puis stagiaire, il a obtenu son diplôme à Fréquence Jura avant d’occuper la fonction de responsable des sports puis de partir à la télévision romande. Christophe Cerf a couvert des milliers d’événements sportifs et a été l’un de ceux qui ont permis aux radios locales de mettre en place des couvertures d’événements nationaux et internationaux comme les matches de l’équipe de Suisse de football ou, plus tard, les exploits de Roger Federer. « A la maison quand j’étais enfant, je parlais à la place du commentateur, a raconté Christophe Cerf. Et mon père me disait : « Mais tais-toi ! Il y a déjà quelqu’un qui commente ! J’ai fini par prendre la place du quelqu’un ! »

Cette émission était ainsi l’occasion d’expliquer la relation entre journalistes et sportifs de haut niveau. Le footballeur Patrick Sylvestre est ainsi venu rappeler la fantastique épopée de la Suisse à la Coupe du monde 1994 et les interviews qu’il réalisait depuis le vestiaire pour RFJ, réveillant Christophe Cerf au milieu de la nuit pour qu’il vienne enregistrer les propos. A écouter ci-dessous. /clo