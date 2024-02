A Courroux-Courcelon, c’est « Ensemble pour la biodiversité »

Tout en montrant l’exemple en renforçant la biodiversité sur les zones communales, les autorités de Courroux-Courcelon souhaitent stimuler les esprits et soutenir les futures démarches de privés, mais sans contraindre. « La participation de la population est fondamentale et nécessaire pour la réussite du projet », clame le maire Philippe Membrez. « On se rend compte que de parler de biodiversité et de ne rien faire, ce n’est pas utile. On cherche à toucher le citoyen pour agir », précise le conseiller communal en charge du projet Thomas Stettler. « On fait souvent des choix en contradiction avec la biodiversité. On fait des mauvais choix pour des essences, pour l’entretien. On veut améliorer cela ».