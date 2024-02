Des internationaux, des Suisses et des Jurassiens au Dritchino Open Air Festival

Ça y est, elle est complète, la programmation du Dritchino Open Air Festival ! Nuit Incolore, Superbus, Ko Ko Mo, Sim’s ou encore 47 Ter enflammeront la scène principale de Courgenay les 24 et 25 mai prochains. Ils rejoignent ainsi Louane, IAM ainsi que L.E.J déjà annoncés il y a quelques semaines.

« On voulait une programmation familiale, proposer de la musique pour tous les goûts et surtout pour tous les âges. Les concerts de l’année dernière étaient plus adressés aux 35 ans et plus », explique Serge Surgand, président du comité d’organisation.

« Les artistes sont sélectionnés parmi ceux qui effectuent une tournée durant l'année et bien évidemment selon le budget. Pour rappel, il ne s’agit que de la deuxième édition », insiste Serge Surgand.

La programmation de cette année est davantage féminine que l'année dernière où 95% des artistes produits étaient masculins.