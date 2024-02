L’affaire Flükiger sur grand écran

Une affaire, un mystère alimenté par le temps a été développé sur grand écran. Le film « Opération silence – l’affaire Flükiger » va être projeté en avant-première dans notre région à Cinémajoie samedi et à Cinemont dimanche. Ce documentaire revient sur le décès de Rudolf Flükiger. Ce jeune soldat bernois a été retrouvé mort en 1977 dans une forêt de Grandvillars, en France voisine. Plusieurs hypothèses ont fleuri, comme celle du suicide ou du meurtre perpétré par le groupe Bélier, par une fraction de l’Armée rouge ou encore par des trafiquants d’armes.





Le tri parmi les hypothèses

Werner Schweizer s’est intéressé pour cette affaire, parce que Rudolf Flükiger vient du même village que lui et est un contemporain. Il s’est documenté et a aussi rencontré plusieurs interlocuteurs, dont des historiens, des membres du groupe Bélier et des membres de la famille du défunt. Selon le réalisateur, le documentaire permet « d’exclure la piste du suicide » mais ne permet d’élucider complètement l’affaire. Reste que Werner Schweizer a sa petite idée : « La thèse d’une rencontre avec des contrebandiers est la plus crédible ». Le mystère plane donc toujours autour de cette sordide affaire documentée par ce film… /mle