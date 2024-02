Deux ans plus tard, quels défis pour les Ukrainiens ?

« Pour moi, la Suisse c’est le paradis, les gens sont polis, et très souriants, surtout ici dans le Jura », raconte Alina Akin. L’ancienne habitante de Kiev est arrivée dans la commune de Alle il y a un an et sept mois avec son époux Soner, ainsi que son chat et ses deux chiens.

Elle se consacre depuis à 100% à l’apprentissage du français, quatre fois par semaine par le biais de cours, ainsi que le soir grâce à de nombreuses lectures. « Je souhaiterais absolument travailler dans la vente comme à Kiev, pour cela, il faut que je parle très bien le français », explique-t-elle assise devant ses fiches de révisions grammaticales.

Si Alina n’a toujours pas intégré le monde professionnel en Suisse, son mari Soner travaille depuis un mois dans un restaurant à Porrentruy : « Cela a été compliqué de trouver au début, car il ne parlait pas très bien le français ».

L’Ukrainienne et son mari souhaitent s’établir ici sur le long terme par peur d’un avenir incertain à Kiev.