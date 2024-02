Le nouveau roman de Joël Dicker débarque en librairie

Une fois n’est pas coutume, c’est à Genève que Joël Dicker entraîne ses lecteurs avec son dernier ouvrage. Un animal sauvage sort ces jours en librairie. Le récit s’ouvre par un braquage, mais l’ambiance change rapidement pour plonger dans l’univers d’une famille huppée qui vit à Cologny, dans le canton de Genève. Au cœur de l’action: un couple parfait, en apparence du moins.

Pour le moment, l’écrivain genevois est sur un rythme de parution soutenu et sort un livre tous les deux ans. Pour lui, il n’y a pas peur de la page blanche. « la page blanche, c’est une liberté totale », selon Joël Dicker. Ses angoisses viennent généralement plus tard, quand le processus d’écriture est lancé et qu’il se rend compte « que ça ne marche pas ».