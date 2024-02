Trop d’avance pour les vergers

Réorienter la production ?

Alors que « certains distillateurs n’ont pas pu trouver les matières premières en Suisse ces dernières années » et se sont tournés vers des fruits étrangers, l'arboriculteur à Cornol se contente de la production locale : « Les années où on peut profiter de faire des stocks, on fait des stocks », affirme-t-il. Frédéric Schneider réfléchit tout de même à réorienter sa production pour s'adapter au changement climatique, vers la distillation de gin ou de whisky par exemple : « La matière première est présente, les fruits c’est plus compliqué », conclut l’Ajoulot. /mmi