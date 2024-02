« 40 ans / 40 voix » avec Claude Cattin

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, Claude Cattin a ouvert la 6e semaine de cette émission spéciale. Il est surtout connu pour être « la voix des dédicaces », puisqu’il présente l’émission phare du dimanche matin depuis 2007. Mais Claude est entré à RFJ en 1985. Il a produit des publicités, été réalisateur puis animateur tout en se formant au réputé Studio école de France à Paris avant de devenir chef d’antenne sur RFJ au passage du millénaire. Il a quitté le navire en 2001 et y est revenu en 2007 pour animer notamment les matinées du samedi et du dimanche, mais il réalise un nombre incalculable de remplacements au pied levé. « La radio, c’est surtout de l’imaginaire, a rappelé Claude. On s’imagine des gens. C’est un univers qui m’a toujours attiré, surtout la musique ».

Depuis 17 ans, Claude Cattin anime Bon dimanche, l'émission des dédicaces, la seule qui se trouve sur la grille des programmes de RFJ depuis le début de la radio. Il forme actuellement un duo avec Alexandre Christe, qui est venu raconter l'ambiance du dimanche et le plaisir de lire ces centaines de messages d'amour et d'amitiés qui inondent les ondes entre 10h et midi. Ils ont ensuite été rejoints par Christine Jubin, une inconditionnelle des dédicaces, qui adore écrire des messages d'anniversaire à ses proches. À découvrir ci-dessous.