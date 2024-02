Le projet de parc éolien à la Haute Borne officiellement lancé

Le projet de parc éolien à la Haute Borne, sur les hauteurs de Delémont, est officiellement lancé. Après plusieurs années de discussions, le canton du Jura et les communes de Delémont, Develier, Bourrignon et Pleigne ont signé ce lundi une déclaration d’intention. L’accord s’inscrit dans la lignée de l’adoption de la fiche sur l’énergie éolienne par le Parlement en 2019 et qui prévoyait un projet-modèle à la Haute Borne. Combien d’éoliennes ? Où ? À quelle hauteur ? Tout reste à faire et il est « impossible à l’heure actuelle de répondre à ces questions », anticipe le ministre de l’environnement David Eray.