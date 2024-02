Objets en plastique retirés de la vente dans le Jura

Des objets en plastique ont été retirés de la vente dans des commerces jurassiens. L’Office de l’environnement, avec la collaboration du laboratoire cantonal de Bâle-Ville, a récemment mené un contrôle portant sur la présence de phtalates interdits, indiquent les autorités cantonales ce lundi. Les phtalates sont des substances chimiques produites en grandes quantités pour l’industrie. Elles sont principalement utilisées dans les matières plastiques afin de les rendre plus souples ou plus élastiques. Les phtalates peuvent être absorbés par contact cutané, inhalation ou ingestion. Ils risquent alors d’agir comme perturbateur du système hormonal.

Onze enseignes nationales et détaillants locaux ont été l’objet de ce contrôle. Sur 75 articles choisis au hasard, 11 contenaient une concentration en phtalate supérieure à ce qu’autorise la législation suisse. Soit 15% des objets testés. Les commerces concernés et les fabricants ayant un siège en Suisse ont été contactés. Les objets non conformes ont été retirés de la vente.

Une campagne de contrôle avait déjà été menée dans 9 cantons en 2011 sans la participation du Jura. Le résultat faisait état que 6% des objets analysés contenaient des phtalates interdits. Le récent contrôle semble donc indiquer une péjoration de la situation par rapport à 2011. /jad