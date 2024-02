Une formation de dessin animé à St-Imier

A St-Imier, l’atelier de dessin d’Alain Auderset accueille cette semaine douze étudiants venus de Suisse et de France pour un atelier sur le dessin animé. Comme enseignant, John Thomas de Maud, un artiste belge établi en France, qui a travaillé pour des créations de Walt Disney et de Cartoon Network. Le thème de la semaine : la création de ce qu’on appelle dans le jargon un caractère graphique, à savoir tout simplement un personnage. « Moi ce que je veux leur apprendre, c’est de développer une logique dans le dessin, comment réfléchir quand ils vont poser leur personnage », explique John Thomas de Maud. Les étudiants sont venus de Suisse et de France pour acquérir ce précieux savoir. Derrière l’idée de ces ateliers, l’artiste imérien Alain Auderset, qui espère créer des connexions entre les étudiants, et pourquoi pas créer une équipe pour créer lui-même se lancer dans le dessin animé. Trois autres ateliers auront lieu dans la maison Auderset en avril, juillet et septembre, tous victimes de leur succès. /jse