Faut voir avec le maire : Boncourt

La grande priorité de Lionel Maitre, c’est donc de se remettre aussi bien que possible du départ de BAT. Au-delà de l’aspect financier, il y a l’aspect pratique. Les anciens locaux de l’entreprise, qui se trouvent au cœur du village, sont vides. Et trouver un repreneur n’est pas aisé : « La dernière entreprise intéressée a abandonné son projet », souligne le maire, qui insiste sur la vétusté de cette friche. Lionel Maitre souligne que BAT remet au goût du jour le site en faisant des réparations et en le nettoyant. Mais le maire souhaiterait que l’entreprise s’engage à une déconstruction partielle. Ces espoirs ne sont pas utopiques, selon Lionel Maitre. /mle