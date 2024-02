La 21e édition de Piano à St-Ursanne avec Lambert Wilson

Les mélomanes vont à nouveau vibrer aux notes de Piano à St-Ursanne cet été. La 21e édition du festival international se déroulera entre le 2 et le 13 août prochains au cloître. Quatorze concerts seront proposés. Fil rouge thématique cette année : « Scarlatti 555 », soit un panorama des sonates du compositeur italien Domenico Scarlatti. Quant à la Nuit du concerto, elle aura lieu le 8 septembre au Théâtre du Jura, à Delémont.

Un événement va particulièrement marquer les esprits lors de cette édition 2024, à savoir la participation de Lambert Wilson. L’acteur français de cinéma – par ailleurs aussi chanteur – bénéficiera d’une carte blanche le 6 août en compagnie du pianiste Roger Muraro. Lambert Wilson sera récitant lors d’une production mêlant les œuvres du compositeur Franz Liszt et les poèmes d’Alphonse de Lamartine. Ce récit-récital s’intitule Harmonies poétiques et religieuses. « Nous sommes très heureux d’accueillir Lambert Wilson. Le lien s’est créé grâce aux excellentes relations avec son agent pour la musique », explique le directeur artistique et général du festival Vincent Baume.

Le concert d’ouverture de Piano à St-Ursanne sera confié au Russe Andrei Korobeinikov. Le festival proposera aussi, à nouveau, une tribune pour les jeunes artistes (5 août). Quant à l’invité spécial cette année, il s’agit du pianiste argentin Sergio Tiempo, qui se produira le 8 août. Enfin, le pianiste américain Kit Armstrong se chargera du concert de clôture.





Une nouvelle offre baptisée « Grands solistes »

A l’occasion de cette 21e édition de Piano à St-Ursanne, l’association Crescendo lance une nouveauté baptisée « Grands solistes ». Le concert inaugural sera donné par le Russe Alexei Volodin le jeudi 21 novembre au Théâtre du Jura. L’idée à terme est de proposer une série de concerts hors des deux festivals Piano à St-Ursanne et Piano à Porrentruy, en accueillant des pianistes de renom international dans le cadre de leurs tournées ou au gré des opportunités. « L’objectif est de remplir les 450 places de la grande salle du théâtre. C’est un défi ! », précise Vincent Baume.

La billetterie de Piano à St-Ursanne s’ouvre ce mercredi à midi sur le site internet crescendo-jura.ch. /rch