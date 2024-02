Record de subventions pour assainir les bâtiments dans le Jura

L’assainissement énergétique des bâtiments a le vent en poupe dans le Jura. Le canton a approuvé l’année passée le nombre record de 437 demandes de subvention dans le cadre du Programme Bâtiments. Ce sont 35 décisions de plus qu’en 2022 et même 103 supplémentaires par rapport à la moyenne annuelle depuis 2015. Parmi les 12 mesures comprises dans le Programme Bâtiment, celles du passage aux pompes à chaleur (210 décisions) et de l’isolation thermique (137 décisions) sont les plus sollicitées.





Plus de 3 millions de francs accordés

Au total, le montant des subventions octroyées en 2023 est de 3,3 millions de francs. Le Jura a participé à hauteur de 925'000 francs et le reste est à la charge de la Confédération, nous a précisé Pierre Brulhart, le chef de la section de l’énergie au Service jurassien du développement territorial. Le canton a disposé l’an dernier d’une enveloppe de plus de 5 millions de francs pour le Programme Bâtiments. Le solde qui n’a pas été utilisé sera pris en compte par la Confédération lors de sa future contribution en la matière, a ajouté Pierre Brulhart.

La somme record accordée dans le cadre du Programme Bâtiments a été établie en 2022 à hauteur de 4,5 millions de francs. /comm-nmy