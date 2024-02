« 40 ans / 40 voix » avec Dominique Ludi

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, l’invitée était Dominique Ludi, qui fut longtemps responsable de la régie publicitaire SOPRODI. Elle était là le jour du lancement de la radio le 18 février 1984 et a travaillé pour Fréquence Jura jusqu’au début des années 2000 avant de poursuivre sa vie en Valais. « Au démarrage, il a fallu convaincre les commerçants », a rappelé Dominique Ludi.

La publicité en radio, ce n’était pas un pari gagné d’avance. Les commerçants et autres patrons d’entreprises ont eu besoin d’être convaincus de l’impact. Edmond et Patrick Chèvre, patrons du garage du Righi à Delémont, passent par la voix des ondes depuis longtemps pour faire connaitre leur entreprise, car finalement toute personne écoute un jour la radio dans l’auto… et parfois chantonne les pubs diffusées sur RFJ. On a profité de cette émission pour rediffuser plusieurs « pub chantée » cultes ! A savourer ci-dessous. /clo