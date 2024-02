Bonfol, les mains dans l’argile depuis plusieurs siècles

Retracer l’histoire de la production de céramique à Bonfol. Voici ce que propose la fondation « Poteries de Bonfol » avec sa nouvelle exposition intitulée « Passé présent – Les mains dans l’argile ». Le destin de cinq entreprises et leur « production d’importance nationale » de céramique de la fin du 19e siècle à aujourd’hui sera raconté sur la base des études d’Ursule Babey, docteure en archéologie et spécialiste de la terre cuite en Ajoie. L’exposition mettra en évidence l’historique et la production de chaque entreprise, à l’aide d’outils, de documents et de photos. Elle se veut évolutive car beaucoup d’éléments restent à découvrir. « On pensait en savoir beaucoup sur l’histoire de la poterie de Bonfol, mais c’est comme une poupée russe : on en enlève une, une autre surgit », explique la fondation. Les collections du musée seront agrémentées de pièces de mobilier du 19e siècle en provenance de l’Office jurassien de la culture.





Une mise à jour après 20 ans d’existence

Le Musée de la poterie est né en 2004 grâce à l’engagement « sans faille » de tous ses membres bénévoles. Sa surface d’exposition a été doublée en 2014 et il a profité d’importants travaux lors de sa fermeture hivernale entre 2023 et 2024. Cette fermeture a permis la mise à jour du musée, tant du point de vue muséologique que matériel. La réouverture est prévue le 3 mars prochain avec l’exposition évolutive « Passé présent – Les mains dans l’argile ». Retrouvez plus d'informations sur le site de la fondation « Poterie de Bonfol ». /jad