Formation académique et apprentissage : des voies différentes à ne pas opposer

La 12e édition du Salon interjurassien de la formation a ouvert ses portes mercredi. A cette occasion, RFJ et RJB ont mené une table ronde en direct du Forum de l’Arc à Moutier où plus de 200 métiers et formations sont à découvrir sur une septantaine de stands. Le thème proposé était « Formation académique vs apprentissage : deux voies différentes mais qu’il ne faut pas opposer ».

Emilie Muhmenthaler et Olivier Zahno ont reçu trois invités : Pierre-Alain Berret, président de ce Salon interjurassien de la formation et directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, Cédric Bassin, directeur du Centre de formation Berne francophone (CEFF) et Andréas Häfeli, chef de service du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire du canton du Jura. /emu