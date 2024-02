L’ancienne clinique de Bellelay va se transformer en centre d’intégration pour réfugiés

Le canton de Berne, avec l’aide de la Croix Rouge, l’association Jb.B et la commune de Saicourt ont tenu une séance d’information mardi soir au Fuet. Ils présentaient le nouveau projet de Centre d’intégration pour réfugiés qui leur permettront de se former dans le domaine des soins. Ceci permettra des mieux les intégrer dans notre société et également de permettre de répondre à la pénurie d’aides-soignants. Pierre-Alain Schnegg, le directeur de la santé et de la formation du canton de Berne, est chargé de ce projet. Il détaille que le processus par lequel vont passer jusqu’à 25 réfugiés par trimestre est composé de quatre phases : « Il va de l’acquisition des bases du français, une construction de ces premières bases ainsi que d’expérience dans le monde du travail et l’apprentissage de nos coutumes, puis l’approfondissement du métier jusqu’au stage dans les institutions de soins ».