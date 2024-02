La présidence du PSJ devrait revenir à Raphaël Ciocchi

Raphaël Ciocchi devrait vraisemblablement succéder à Katia Lehmann à la tête du Parti socialiste jurassien. Le député et conseiller communal de Courroux est le seul candidat qui s’est annoncé aux instances du PSJ au terme du délai de postulation, selon un communiqué transmis mercredi matin. Jelica Aubry-Janketic de Courtedoux et Mathieu Houmard de Moutier ont, de leur côté, déposé leur candidature pour les vice-présidences. « Ce trio se réjouit de porter haut et fort les valeurs du Parti et de défendre une politique juste et solidaire », indique le PSJ. Le comité directeur soutient ces candidatures. Le Congrès se prononcera le 27 mars. /comm-alr