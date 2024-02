Le Jura bernois, futur haut lieu de l’héritage anabaptiste

La Fondation compte sur les nombreux donateurs privés pour compléter les archives déjà existantes. « L’idée est de mettre cette collection à la disposition du public », souligne encore le spécialiste.





Un nouveau souffle pour la chapelle du Jean Guy

L’Eglise évangélique mennonite du Sonnenberg prévoit par ailleurs de vendre la chapelle du Jean Guy à la Fondation. Celle-ci entend donc transformer le bâtiment en un centre historique et culturel, en y organisant des expositions temporaires et des manifestations. « Mais la chapelle reste la chapelle, avec son histoire et l’histoire évolue, conclut Michel Ummel. Ce n’est pas impossible qu’il y ait de nouveau des cultes ». /ddc