Le Salon 2024 interjurassien de la formation ouvre ses portes

À l'avantage des apprenants





Cette situation créé bien évidemment des problèmes et des tensions dans certains secteurs d’activité, comme dans les soins par exemple. Mais toutefois, elle est paradoxalement plutôt à l’avantage de celles et ceux qui recherchent une formation puisqu’aujourd’hui, c’est bien eux qui tiennent le couteau par le manche. «Dans les hopitaux par exemple, on a cruellement besoin d'infirmiers et d'infirmières donc aujourd'hui, dans les entretiens, les postulants peuvent faire valoir certaines choses qu'on ne pourrait pas faire valoir dans d'autres professions», souligne Marco Mourot, responsable des filières ES en soins infirmiers au CEFF, le Centre de formation professionnelle Berne Francophone.





Une situation appelée à évoluer ?





Avec des entreprises qui se plient aujourd’hui en quatre pour attirer de nouveaux apprentis ou apprenants dans leurs filières de formations, peut-on à terme espérer contrer ce phénomène de pénurie et voir renaître un intérêt croissant pour ces métiers dans les yeux des jeunes ? « C'est assez difficile à dire parce que démographiquement déjà on est une mauvaise période dans le sens où il y a moins de jeunes qui sortent de l'école obligatoire maintenant qu'il y a dix ans en arrière», remarque Pierre-Yves Kohler, directeur du SIAMS et du programme de valorisation des métiers techniques BePog. Mais le spécialiste de smétiers techniques temporise. «On a quand même l'impression que la situation évolue gentiment, ne serait-ce déjà qu'au niveau des écoles et des profs qui se rendent compte que les métiers de l'industrie sont des métiers importants et intéressants, et ça c'est déjà un bon point», poursuit Pierre-Yves Kohler. «Le prochain challenge sera de faire que les entreprises comprennent mieux le monde de l'école parce que c'est deux mondes qui ne se comprennent pas bien donc aujourd'hui, on essaie de faire se rencontrer des responsables d'entreprises avec des enseignants pour qu'ils puissent se comprendre», conclut le directeur du SIAMS.





