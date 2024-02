Pour ses 20 ans, l’Espace Jeunes Franches-Montagnes veut franchir un cap

Au service de la jeunesse franc-montagnarde depuis 20 ans. L’Espace Jeunes Franches-Montagnes fête cette année ses deux décennies d’existence. Depuis ses débuts en 2004, le centre d’animation socioculturelle a constaté une évolution dans les besoins des adolescents. « On développe des préventions et des activités ciblées notamment au niveau des addictions et consommations de produits illicites et nocifs », explique Laurence Surdez. Animatrice socioculturelle depuis bientôt 10 ans au Noirmont, elle a remarqué « que des jeunes ne vont pas très bien au niveau psychologique. On peut leur offrir une écoute, des conseils et un suivi ». Mais le centre n’oublie pas de rester un lieu d’amusement. « On veut garder ce côté ludique et convivial pour que les jeunes aient envie de venir », souligne Laurence Surdez.