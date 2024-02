« 40 ans / 40 voix » avec Philippe Zahno

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, l’invité était Philippe Zahno, journaliste devenu chef de communication. Venu de la presse écrite (Le Pays), il entame sa carrière radio en 1987 à Fréquence Jura où il assume la rédaction en chef durant 4 ans (1988-1992) avant de filer à la Télévision suisse romande comme correspondant en Suisse alémanique puis de prendre la direction de la chaîne francophone de Radio Suisse internationale à Berne.

En 1999, il devient chef d’information et communication à l’Armée suisse jusqu’en 2010, mais garde toujours un pied dans le monde radiophonique en étant membre du Conseil d’administration de RFJ et président des Radios régionales romandes (RRR), postes qu’il occupe toujours. « En 40 ans, on est passé de 22 à 150 stations de radios en Romandie, a expliqué Philippe Zahno. C’est énorme ! Et pourtant, les radios locales conservent leur fidélité. C’est la preuve qu’elles ont su convaincre les auditeurs. »

Pour évoquer l’évolution du paysage radiophonique romand, Philippe Zahno était accompagné par Rémy Gogniat. Cet enfant de Lajoux établi à La Chaux-de-Fonds est un pionnier de la radio en Romandie puisqu’il a participé à la création de RTN, le 1er mars 1984 dont il a été le premier responsable de la rédaction. Entre 1988 et 1993, Rémy Gogniat a réalisé des piges à RFJ. Les deux compères ont expliqué comment le paysage radiophonique romand s’est façonné. A écouter ci-dessous. /clo