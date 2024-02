Les Genevez peut lancer les travaux de son remaniement parcellaire

La commune des Genevez va pouvoir optimiser son territoire. Le Gouvernement jurassien a octroyé une subvention au Syndicat d’améliorations foncières des Genevez. Le montant de 1'204'600 francs a été communiqué jeudi par les autorités cantonales. Il est destiné à la première étape de réalisation des travaux. Les principaux aménagements comprennent la construction et la rénovation de près de 14 km de chemins ruraux et la mise en place de mesures écologiques afin de renforcer le réseau existant sur les 420 hectares. Le coût de l’ensemble du remaniement parcellaire des Genevez est devisé à plus de 3 millions de francs. /ncp-comm