Promouvoir le métier d’agriculteur même en période de revendication

Sur le stand, deux jeunes agriculteurs présentent leur métier aux visiteurs. Dylan Dominé, 16 ans, est apprenti depuis l’été dernier à Saulcy tout comme Lise Maurer, 20 ans, qui exerce à Lajoux. « Le métier me plait encore plus que ce que je pensais », témoigne l’apprentie agricultrice. Les deux jeunes passionnés, issus de familles paysannes, vivent avec une certaine inquiétude les récentes mobilisations du monde agricole. « Certains disent qu’il n’y a plus d’avenir. Mais nous devons tenir le coup », lance avec optimisme Dylan Dominé. /nmy