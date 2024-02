Robot et IA en salle de radiologie à l’hôpital du Jura

Quand l’avancée technologique aide à la radiologie. L’hôpital du Jura à Delémont bénéficie depuis le mois de janvier d’une nouvelle salle de radiographie robotisée. Cette installation permet d’avoir une meilleure qualité d’image pour des diagnostics plus précis. La salle, plus large, profite aux patients alités ou en fauteuil ainsi qu’au personnel. La dose de rayonnement transmise aux patients est également réduite, chose importante dans le domaine de la pédiatrie. « Acheté en 2008, l’ancien matériel était obsolète, certaines pièces n’étaient plus disponibles. De plus, ce genre d’investissement se fait tous les quinze ans, c’était le bon moment », explique Thierry Passaplan, administrateur des services de radiologie sur les sites des hôpitaux de Delémont et Porrentruy. Cette installation sera dotée d’intelligence artificielle durant le courant de l’année.

Rôle de l’IA

La machine effectue la radiographie, soumise alors à un traitement d’intelligence artificielle, qui va elle détecter les pathologies « La machine lira l’image au niveau des pixels, de chaque point de l’image, ce qui offre une sensibilité accrue par rapport à l’œil humain », explique Thierry Passaplan. « De plus, elle permet un traitement 24 heures sur 24. Chaque fois que des images sont faites la nuit, elles peuvent être interprétées par ces ordinateurs », complète-t-il.

Et quid de la protection des données ? « Actuellement, il y n’y a aucun souci. Par contre, dans le déploiement prochain, nos images seront transmises sur des serveurs. A ce moment-là, les noms des patients seront enlevés et remplacés par un code, ce qui assure la protection des données », explique l’administrateur en radiologie.