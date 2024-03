« 40 ans / 40 voix » avec Cédric Adrover

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi, l’invité était Cédric Adrover, arrivé animateur en 2005, parti rédacteur en chef en 2018. Entre temps, il a occupé la fonction de coordinateur des sports, a réalisé son diplôme de journaliste, a créé et dirigé la radio GRRIF et a mené moult projets pour participer au développement technique et visuel de RFJ. Un véritable homme-orchestre devenu conseiller personnel de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. « Il faut réussir à créer un climat de travail où tout le monde peut proposer toutes les idées qui lui passent par la tête, a expliqué Cédric Adrover. Car peut-être que c’est la 9e idée qui sera géniale ! »

Cette émission était ainsi l’occasion de faire un clin d’œil à la voisine d’à côté. Lancée en 2012, GRRIF a ses studios dans un appartement juxtaposé à celui de RFJ. Son programmateur historique Fabrice Aeby, qui fut aussi animateur sur RFJ au début des années 2000, est venu partager l’émission. A écouter ci-dessous. /clo