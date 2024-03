La cuisine se compose aujourd’hui avec le musicien Nathan Stornetta, musicien jurassien qui crée des plats comme on le ferait avec la musique.

Des saveurs et du rythme, la musique se déguste et les artistes sont souvent des amoureux de la table, et en plus… de fins gourmets. Nathan Stornetta aime non seulement la table, mais aussi la cuisine, qu’il prépare avec bon goût et sobriété.