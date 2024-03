Tom Nappiot, hockeyeur dans la vraie vie et la fiction

Qui de mieux qu’un hockeyeur pour interpréter un hockeyeur dans un film ? L’Imérien Tom Nappiot, junior au HCC et ayant également fait un passage par le HCFM, a donné la réplique à la comédienne française Flavie Delangle pour le film « Rivière ».

Ce long-métrage nous plonge dans la vie de Manon, 17 ans, qui n’a qu’un seul rêve : devenir hockeyeuse professionnelle. Elle va rapidement se rendre compte qu’elle met les pieds dans un univers ultra-compétitif et un peu macho.

Tom Nappiot s’est glissé dans la peau d’un des mecs sexistes du film. Le junior du HCC n’a pourtant jamais tourné dans un film auparavant. « Après un entraînement de hockey, on nous a présenté le projet, et je me suis dit ‘je me lance’ », raconte-t-il.