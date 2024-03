Apprendre à dissimuler les traces du cancer grâce au maquillage

Un moment de partage

L’atelier est avant tout un moment de partage pour les participantes. « Les plus expérimentées échangent avec celles qui le sont moins. Il y a des personnes qui ne se sont jamais maquillées et qui le font pour la première fois », explique Inès Buffa, bénévole pour l'association depuis 13 ans et qui anime l’atelier. L’association reçoit des produits sponsorisés qui sont ensuite offert aux participantes. « Cela passe du nettoyage de la peau jusqu’au rouge à lèvre », ajoute-t-elle. Étape par étapes, l’animatrice les invitent à se démaquiller puis à se maquiller. Elle montre notamment aux femmes comment redessiner leurs sourcils souvent disparus avec les différents traitements. « On leur donne des conseils. On fait tout pas à pas pour qu’elles puissent le reproduire à la maison. Parfois, nous faisons des photos au début et à la fin de l’atelier pour qu’elles puissent constater la différence », pointe Inès Buffa. Pour ses femmes, il est important de faire évoluer leur part de féminité malgré la maladie. « Au moins, elles ne pensent pas à la maladie pendant un instant même si c’est court. Elles échangent avec d’autres patientes et ces moments créent aussi de nouvelles amitiés », estime l’animatrice.





Des chiffres

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, le cancer a affecté environ 20 millions de personnes supplémentaires en 2022 dans le monde et provoqué neuf millions de décès la même année. Ceci ne devrait pas aller en diminuant puisque toujours selon l’organisation, le nombre de cas passera à plus de 35 millions en 2050, soit une augmentation de 77% par rapport aux chiffres de 2022. Cette situation serait due au vieillissement et à l'augmentation de la population, de même qu'à l'exposition à des conditions favorables à ces pathologies. /mbe