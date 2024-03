En attendant Moutier pour les pêcheurs jurassiens

Truites, brochets et autres perches n’ont qu’à bien se tenir : la saison de pêche a démarré vemdredi dans les rivières jurassiennes. La FCPJ, la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens, se projette déjà dans le futur proche. C’est en 2026 que Moutier rejoindra le canton du Jura. Une dizaine de kilomètres de rivière pêchable passeront sous juridiction jurassienne. La Birse deviendra ainsi jurassienne jusqu’à Roche, avant d’être bernoise jusqu’à La Roche St-Jean, puis de redevenir jurassienne. La situation pourrait donc s’avérer un brin complexe et la FCPJ plaide pour une solution pragmatique qui permettrait aux pêcheurs bernois de s’adonner à leur passion sur la nouvelle partie jurassienne de la Birse et aux Jurassiens de pouvoir pêcher à Roche. Des discussions informelles en ce sens ont d’ores et déjà été initiées, indique le vice-président de la FCPJ, Ami Lièvre, qui se réjouit du prochain transfert de Moutier dans le Jura.