Haute-Sorne accepte le crédit pour la viabilisation de la ZAM 2

Haute-Sorne donne son feu vert à la viabilisation des terrains de la ZAM 2, la Zone d’activités microrégionale, à Glovelier. Le peuple de la commune fusionnée a accepté ce dimanche par 1'708 voix contre 999 un crédit de 4'800'000 francs à cet effet. Le « oui » représente ainsi 63,1% et le « non » 36,9%, alors que la participation s’est élevée à 50,6%. Le crédit permettra d’étendre la ZAM pour accueillir de nouvelles entreprises dont Varinor qui s’est d’ores et déjà engagée à s’implanter sur place. /comm-fco