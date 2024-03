Un « événement historique » célébré dans le Jura

Le comité ne s’attendait forcément à un tel soutien de la population. « On est passé par tous les états ces derniers jours, on a beaucoup craint la double majorité. Quand on a entendu le regain de participation, ça nous a redonné un peu de courage et de force, mais une telle victoire n’était quand même pas prévue », a souligné Thomas Sauvain. Selon ce dernier, la baisse du pouvoir d’achat a fait la différence.

Le Parlement devra désormais se pencher sur la question du financement de cette 13e rente. Le secrétaire de l’Union syndicale jurassienne plaide pour une augmentation des cotisations salariales et patronales « quand cela sera nécessaire ». Il ne croit pas qu’il sera nécessaire d’augmenter l’âge de la retraite. « Il y a d’autres moyens. L’AVS se porte extrêmement bien », a-t-il conclu. /alr