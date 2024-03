Un automobiliste et un motocycliste ont été impliqués dans un accident survenu samedi vers 11h30 dans un giratoire au centre de Saignelégier. Le conducteur du motocycle a été blessé et pris en charge par le service ambulancier. La police cantonale jurassienne s’est déplacée sur les lieux pour procéder au constat d’usage et déterminer les causes de l’accident. Le dépanneur de service a évacué le motocycle accidenté et la circulation a été légèrement perturbée pendant plus d’une heure. /comm-fco