Un « oui » massif à la 13e rente AVS dans le Jura

La 13e rente AVS séduit largement les Jurassiennes et Jurassiens. La population a dit « oui » à 82,5% à l’initiative portée par les syndicats. Le district de Delémont est celui qui a approuvé le plus massivement le texte avec 83,3% des voix. Le « oui » atteint 82,2% dans le district de Porrentruy et 81,1% aux Franches-Montagnes. Toutes les communes ont accepté l’initiative. À noter que le taux de participation s’élève à 61,1% dans le canton du Jura.

L’initiative des jeunes PLR qui demandait une hausse de l’âge de la retraite a, en revanche, été balayée par les votants jurassiens. Le « non » atteint 85%. Les Franches-Montagnes ont refusé le texte à hauteur de 87,1%, le district de Delémont à 85% et celui de Porrentruy à 84,1%. Toutes les communes ont rejeté l’initiative pour un taux de participation global de 60,7%. /alr