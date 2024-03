Une belle affluence pour le Salon interjurassien de la formation

Le Salon interjurassien de la formation a refermé ses portes. La 12e édition de la manifestation s’est terminée dimanche soir au Forum de l’Arc à Moutier. Les organisateurs tirent un bilan positif de cette cuvée 2024. Une nouvelle fois, les jeunes visiteurs ont été séduits par le concept du salon qui propose de se plonger et de s’essayer à plus de 200 métiers. « On est très heureux du déroulement de ces cinq jours, d’abord les classes pendant trois jours, puis ce week-end beaucoup de familles, avec des gens très intéressés », a souligné à notre micro le président, Pierre-Alain Berret, qui vivait sa première à la tête du salon. L’affluence a été estimée à 10'000 personnes, ce qui correspond aux éditions précédentes. Les visiteurs ont particulièrement répondu présents le dimanche.

Les deux principales animations proposées samedi ont connu un grand succès, selon les organisateurs, à savoir la finale des SwissSkills des gestionnaires du commerce de détail de Suisse romande et la Coupe Robots-JU. La prochaine édition du Salon interjurassien de la formation est d’ores et déjà agendée du 4 au 8 mars 2026 au Forum de l’Arc à Moutier. /comm-alr