« 40 ans / 40 voix » avec Laurent Steulet

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

On a lancé la 7e semaine de l’émission du jubilé avec Laurent Steulet. Un Steulet de Rossemaison qui aime bien rappeler qu’il s’est fait « tout seul » car nombre d’auditeurs pensent qu’il est le fils du patron. Or, même pas de lien de parenté rapprochée. Laurent Steulet parle dans le poste depuis 24 ans, dont une petite moitié passée à se lever avant l’aurore pour partager le réveil des Jurassiens dans La Matinale. Mais son parcours radio l’a aussi emmené dans les chaumières jurassiennes avec la chronique Viens chez moi, auréolée d’un prix national en 2016 et à l’autre bout de la terre puisque suite à une rencontre avec le regretté José Ribeaud, Laurent est parti faire de la radio à Madagascar. « Une expérience fabuleuse », a-t-il témoigné.

Laurent était accompagné ce lundi par Jean-Claude Mercier, styliste à Porrentruy et chroniqueur de mode sur RFJ depuis plusieurs années où tous deux proposent le rendez-vous Un look, une époque (diffusé le vendredi à 6h50). L’occasion de raconter de belles histoires de radio. À découvrir ci-dessous. /clo