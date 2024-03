Des affiches pour déstigmatiser l’obésité

C’est une cause de stigmatisation et de discrimination sous-estimée au sein de notre société : l’obésité. Elle touche plus d’une personne sur dix en Suisse et environ 40% de la population du pays en moyenne est en surpoids. Une campagne de sensibilisation sur la thématique est lancée ce lundi dans l’Arc jurassien. Intitulée « Dualité pesante : regard sans filtre », elle est mise sur pied par l’Association « Pour un poids sain » (PoPs) qui a collaboré pour l’occasion avec l’Académie de Meuron de Neuchâtel dont les étudiants ont créé six affiches différentes. Environ 200 d’entre elles seront disséminées aux quatre coins des villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Delémont et Yverdon afin de sensibiliser un maximum de personnes. Le Docteur Alend Saadi, président de PoPs, précise que « la stigmatisation en lien avec le poids est très répandue. C’est même le prétexte numéro de harcèlement chez les jeunes. Il y a aussi de la discrimination, notamment à l’embauche. Selon des études, les personnes obèses peuvent gagner jusqu’à 18% de moins par rapport à des personnes au poids standard ».