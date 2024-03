La semaine de 4 jours, une révolution « indispensable »

La semaine de travail de 32 heures réparties sur 4 jours serait une « révolution indispensable ». C’est du moins le postulat posé par Jean-Claude Rennwald. L’ancien conseiller national jurassien a présenté un livre sur le sujet intitulé La semaine de 4 jours : pour une révolution du temps ce lundi à Delémont. L’ouvrage d’une centaine de pages se définit comme une mise au point complète et documentée sur l’histoire, l’application et les effets de la semaine de 4 jours. Les arguments en faveur d’un tel système sont évoqués dans la publication. Travailler 4 jours par semaine permettrait notamment de préserver la santé, promouvoir l’égalité entre homme et femme, avoir des effets positifs sur le climat et l’emploi ou encore renforcer le dynamisme économique.

Cette réorganisation du temps de travail est expérimentée dans certaines entreprises européennes. « Dans le monde occidental, il y a une bonne quinzaine de pays qui ont fait de telles expériences et qui les maintiennent encore », précise l’ancien conseiller national. L’Islande fait par exemple office de pionnière dans le domaine. Entre 2015 et 2019, le pays a mené un projet visant à réduire le temps de travail des employés du secteur public, nous apprend l’analyse de Jean-Claude Rennwald. Ce sont ainsi 2'500 fonctionnaires islandais qui ont vu leur temps de travail réduit de 40 à 35 heures et de 5 jours à 4 jours. Quelques essais se sont déroulés et se déroulent encore en Suisse. « La majorité des employeurs qui ont introduit ce système sont satisfaits », remarque l’auteur. Ces différents tests font état, pour la plupart, d’une augmentation de la motivation du personnel et une hausse de productivité. Jean-Claude Rennwald remarque d’ailleurs que « les pays où l’on travaille le plus ne sont de loin pas ceux qui ont les meilleures performances économiques ». Tous les essais ne sont toutefois pas des succès. « Il y a eu quelques expériences qui ont mal tourné (…) et le personnel n’a pas voulu jouer le jeu à long terme », reconnait le Jurassien.