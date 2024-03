« 40 ans / 40 voix » avec Mathieu Schaffner

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, l’invité était Mathieu Schaffner, actuel responsable des sports pour les radios de l’Arc jurassien. Il est arrivé à RFJ par cette porte sportive en 2008, puis a réalisé son stage pour devenir journaliste. En 2014, Mathieu Schaffner a pris la responsabilité de l’actualité sportive qui comprend certes les commentaires en direct des matches des clubs majeurs mais pas seulement. « On essaie de jongler au mieux avec nos moyens, a expliqué Mathieu Schaffner. On tente d’être le plus possible partout pour mettre en vitrine les sportives et sportifs de la région. »

Un travail au quotidien salué par Jean-Claude Salomon. Chef de l’office des sports du canton du Jura de 1979 à 2012, l’homme a tout connu et a été interrogé quelques centaines de fois par RFJ, une radio qui a, selon lui, joué et joue toujours un rôle majeur dans la promotion et la sécurité des événements sportifs jurassiens. A écouter ci-dessous. /clo