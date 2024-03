Entrée en vigueur d’une convention pour accélérer la numérisation du système de santé

C’est une première suisse à laquelle participe le Jura dans le domaine de la santé. Notre canton a signé l’an dernier une convention intercantonale avec Fribourg, Genève, Vaud et le Valais pour développer le numérique dans le domaine de la santé. Le Parlement jurassien avait adopté ce texte en octobre passé, en parallèle au dossier électronique du patient mis à disposition depuis trois ans par l’Association CARA. La convention est entrée en vigueur rétroactivement en février, selon une annonce faite ce mardi. Elle offre un cadre favorable et des bases légales pour le développement de nouveaux services numériques utiles à la prise en charge des patients, tels que la possibilité de partager un plan de médication et un plan de soins, en particulier pour les patients chroniques ou en situation complexe. Grâce à cette base de données, il sera possible de créer des outils pour « connaître le parcours d’un patient » et « éviter les doublons », soutient Jacques Gerber, ministre jurassien de la santé et président de l’association CARA.





Plusieurs avantages

Selon les cantons signataires, de nouveaux outils numériques offrent la possibilité aux patients de s’approprier leurs données et de renforcer leur capacité de décision et de choix de prise en charge. « Pour le système de santé, le développement de ces technologies permettra d’améliorer l’efficience, la sécurité et la qualité des prises en charge, dans une optique de meilleure maîtrise des coûts », renchérissent encore les cantons signataires.

Jacques Gerber ajoute enfin que la sécurité des données prévaut dans le développement du numérique dans le domaine de la santé. Et il se veut rassurant : « Dans le dossier électronique du patient (…), on a un niveau de protection plus élevé que pour ouvrir un compte bancaire », clame-t-il. /comm-mle