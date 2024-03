« 40 ans / 40 voix » avec les correspondants

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, l’émission était consacrée à la correspondance. Depuis 1984, Fréquence Jura a eu des journalistes, reporters dans chaque district. Si les studios principaux ont toujours été situés en vieille ville de Delémont, l’Ajoie et les Franches-Montagnes bénéficient également d’un bureau de radio. Trois journalistes sont venus raconter cette facette particulière du métier qui consiste à travailler souvent seul tout en étant rattaché à la rédaction centrale. Nancy Chapuis, qui occupe le poste actuellement en Ajoie ; Sylvine Boillat qui a été correspondante de RFJ aux Franches-Montagnes et un pionnier de l’exercice, Gérald Hammel, qui a travaillé en Ajoie au tout début de l’histoire. Ils ont expliqué les particularités de la fonction et raconté de savoureuses anecdotes radiophoniques. A écouter ci-dessous. /clo